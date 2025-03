Luighi é mais uma vítima de racismo, é preciso dar um basta neste crime!

Estamos diante, já faz um bom tempo, de um conivência constrangedora com o racismo no futebol. Em todos os lugares, mas aqui na América do Sul é cruel. O pior é que a Conmebol, além de passar pano, ainda pune as vítimas, principalmente quando são os paraguaios que cometem o racismo.

Já aconteceu com o Rodrigo Tabata contra o mesmo Cerro Porteño. E, pasmem, o Tabata (vítima) foi suspenso por quatro meses das competições da Conmebol. E dessa vez foi o ótimo jogador Luighi, do Palmeiras, que só tem 18 anos. Um cidadão paraguaio racista imitou movimentos de um macaco na frente do garoto

Até quando a sociedade mundial irá admitir esse tipo de agressão perversa que fere a alma da vítima? Até quando os jogadores de futebol vão ficar só reclamando da bola e da grama artificial ao invés de tomarem uma atitude contra o racismo no futebol? Sim. Estou falando dos jogadores brasileiros porque as maiores vítimas na América do Sul somos nós.