A história forte de 'O Brutalista' justifica 10 indicações ao Oscar

László e sua esposa, Erzsébet Tóth, interpretada pela ótima atriz Felicity Jones, são vítimas de abusos e violência de todas as formas, inclusive sexual, pelo magnata americano Harrison Lee Van Bauren (Guy Pearce) e seu filho Harry Lee (Joe Alwyn). É uma história sombria, mas também mostra a genialidade desses arquitetos judeus para construir obras titânicas.

O Brutalista é um filme bem complexo que, além da história do protagonista, tem diversas histórias paralelas que se cruzam o tempo todo. Por isso, é importante prestar bastante atenção, pois existem detalhes que não podem passar batidos para você entender os tipos de comportamentos dos personagens durante o desenrolar do filme.

O Brutalista é o filme com mais indicações ao Oscar 2025 e com grandíssimas chances de ganhar os principais prêmios. Foi indicado para:

Melhor Filme

Melhor Ator: Adrien Brody

Melhor Ator Coadjuvante: Guy Pearce

Melhor Atriz Coadjuvante: Felicity Jones

Melhor Direção: Brady Corbet

Melhor Roteiro Original: Brady Corbet e Mona Fastvold

Melhor Fotografia

Melhor Montagem

Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Design de Produção

Só falta eu assistir Um Completo Desconhecido, que fui convidado pela Disney para ir à pré-estreia na última terça-feira (18), mas não consegui por motivos profissionais. Na próxima quinta-feira (27), estarei em alguma sala de cinema para completar a lista de filmes indicados.

Para mim, Ainda Estou Aqui, O Brutalista e Conclave são os favoritos ao prêmio de Melhor Filme. São três filmes completamente diferentes, com histórias distintas, mas Ainda Estou Aqui tem a minha preferência, não por ser brasileira, não por ser fã e amigo do Walter Salles, não por ser apaixonado pelo trabalho da Fernanda Torres e Selton Mello, mas por se tratar de uma pesada história muito emocional, de luta, de perseverança verídica e que mexeu com o mundo, principalmente pela força da personagem central, Eunice Paiva, mãe de meu amigo querido Marcelo Rubens Paiva, que acabou de sofrer uma tentativa de agressão por um extremista covarde no último domingo (23) no desfile do Bloco Acadêmicos da Baixa Augusta.

Essa atitude condenável deixa explícito o tamanho da covardia e crueldade desse tipo de ser. Como disse o próprio Marcelo: "O cara tentou agredir um cadeirante."