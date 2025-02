Alegria no rachão define o estado de espírito de um grupo

"Voltei a fazer um rachão depois de 12 anos. Que alegria! É óbvio que meu time deitou no time do Guilherme. 1 x 0 para mim, vou amado!"

Casagrande e o belga Scifo durante treino do Torino Imagem: Arquivo pessoal

É isso, o divertimento só existe no futebol brasileiro porque esses rachões são difíceis de ter na Europa, e é mais difícil ainda os europeus entenderem o espírito da coisa. No Porto não tinha isso, no Ascoli também não, mas no Torino tinha, e era muito divertido porque meu desafiante era o belga Scifo, e meu time, na maioria das vezes, vencia, porque eu passava para o meu time o espírito do jogo.

Falava assim para os caras: "Não podemos perder para ele de jeito nenhum!" Eles entendiam porque o Scifo era muito vaidoso, e quando perdia, ficava muito engraçado.

Seleção brasileira: time vencedor do rachão durante a Copa do Mundo de 1986 Imagem: Arquivo pessoal/Casagrande

Mas a saudade mesmo é da seleção de 1985/86, porque os rachões eram disputadíssimos e com dois ótimos times. Bom, o rachão só aparece de verdade quando o ambiente está bom, e todos estão empolgados com o que estão fazendo.