Guardiola precisa rever suas convicções para voltar a montar grandes times

Mas dinheiro não compra tradição, história e nem coloca peso em uma camisa; por isso o Real Madrid entra forte e como grande favorito em todos os campeonatos que disputa. Não é para qualquer um conseguir se manter no topo, porque, quando chega lá em cima, as dificuldades aumentam e a exigência é mais ampla do que ter apenas um grande time.

Pep Guardiola continua sendo um ótimo treinador, mas, se não evoluir e aumentar seu leque de esquemas táticos e modos de jogar, ele vai parar no tempo. Até uns dois anos atrás, os times jogavam contra o City se sentindo inferiores e ficavam todos atrás, com medo de atacar. Os Citizens tocavam, tocavam, dominavam o jogo, colocavam o adversário na roda, faziam muitos gols e ganhavam vários títulos.

Os adversários não encontravam um modo de combater o estilo de jogo do Guardiola, mas as coisas mudaram, e a própria Premier League 2024/2025 está mostrando isso. Os times perderam o medo e começaram a agredir a saída de bola do City, tirando o espaço para o toque de bola e atacando em velocidade, ocupando rapidamente os espaços que o time inglês sempre deixou. Antes, eles não sabiam como tirar proveito disso.

Por exemplo, Carlo Ancelotti tem um jeito mais tradicional de jogar, mas usa melhor a velocidade e as características dos seus jogadores. Por isso, ele está no topo há décadas, ganhando títulos em todos os times e em todos os países onde treina. Já foi campeão em todas as grandes ligas da Europa e várias vezes da Champions.

O Pep Guardiola também ganhou muito com seu estilo de posse de bola, mas agora o futebol do momento é outro.

Quem assistiu Bayern 1 x 1 Celtic? Os escoceses mereciam ter ganho o jogo em Munique por uns 4 x 1, de tantos gols que perderam, porque não tiveram medo de jogar contra os alemães com a casa cheia. PSV 3 x 1 Juventus foi a mesma coisa. Milan 1 x 1 Feyenoord também foi assim. Atalanta 1 x 3 Brugge da mesma maneira.