O 'comediante' pergunta : o dono do Botafogo apareceu para trabalhar?

O que todos os torcedores botafoguenses imaginaram no final de 2024? Que o Botafogo de 2025 seria imbatível e temido por todos na América do Sul, e quem sabe, faria história no Super Mundial da Fifa no meio do ano. Mas então, o que está acontecendo?

É claro que o Sr. John Textor não está presente e que está focado em tentar salvar seu outro time, o Lyon, de um rebaixamento por Fair Play financeiro. Abandonado pelo seu "dono", o time está sem um treinador até agora, mesmo que Arthur Jorge tenha deixado claro que sairia numa entrevista após o título da Libertadores.

Por que essa demora? Outra coisa: não repôs com a mesma qualidade técnica os jogadores que saíram, e com isso, o poder da equipe caiu muito. O início de 2025 já foi estranho, pois teve reclamações de jogadores por falta de pagamentos dos prêmios pelos títulos.

Na minha visão, o Sr. John Textor está desrespeitando a história do Botafogo, assim como todos os torcedores botafoguenses. Esta semana, eu disse que o Botafogo não está só sem treinador, mas também sem dono. O Sr. John Textor se revoltou, mas como não tinha nenhum argumento para debater comigo, usou uma estratégia corriqueira de gente como ele, que é a tentativa de desqualificar, desmoralizar e ridicularizar a pessoa que deu a opinião.

Disse ele: "O comediante voltou". Mas não fiz uma piada; falei sério, com argumentos, me baseando na realidade. Fiz uma crítica direta e forte, pertinente, e que a grande maioria dos torcedores do Botafogo também acha. Sem dúvida alguma, eu conheço muito mais da história do glorioso Botafogo do que o Sr. John Textor. Sem dúvida alguma, a minha ligação emocional com o Botafogo é infinitamente maior que a do Sr. John Textor.

Pois bem, como "comediante" da imprensa esportiva, acho que o Sr. John Textor deve explicações aos botafoguenses, porque eles merecem respeito. Por que o Sr. John Textor só apareceu para falar algo sem nenhum sentido depois que eu disse que o Botafogo estava SEM DONO? O Botafogo, assim como todos os clubes, é maior e mais importante que qualquer coisa para seus torcedores. Espero que o DONO apareça para trabalhar pelo clube e não para falácias.