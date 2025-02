Corinthians estreia no dia que Sócrates faria 71 anos. Parabéns Magrão

Hoje, quarta-feira (19), o Corinthians jogará a primeira partida da pré-Libertadores em Caracas, contra o Universidad Central da Venezuela, no mesmo dia em que meu querido amigo Magrão completaria 71 anos. Fomos uma dupla em campo e fora dele, regada por muita paixão, porque é assim que nos relacionávamos.

Passamos momentos incríveis juntos de diferentes maneiras, como sermos bicampeões paulistas em 82/83, cantando com a Rita Lee no palco do ginásio do Ibirapuera, e disputando uma Copa do Mundo.

Nos bares da vida, trocando ideias e em cima de um palanque, frente à maior reunião de brasileiros lutando pela mesma causa (Diretas Já), que foi a manifestação de 16 de abril no Vale do Anhangabaú, com mais de 1,5 milhão de pessoas.