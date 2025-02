Como ex-jogador acho pertinente e justa essa manifestação dos atletas

Outras vezes, como está acontecendo agora, fazem os times jogarem a cada dois dias, desrespeitando a própria regra que veta partidas seguidas sem tempo hábil para os atletas se recuperarem.

Acho que agora os jogadores estão entendendo o poder que possuem quando se unem, mas isso não deve ser apenas contra a grama sintética; deve ir muito além.

Deveriam também se manifestar contra a violência das torcidas, contra a homofobia e o racismo no futebol. Inclusive saindo de campo quando algum companheiro de profissão, seja do próprio time ou do adversário, sofra alguma injúria racial.

Por exemplo, deveriam exigir gramados seguros que ofereçam condições mínimas de segurança para se jogar futebol. Para os jogadores, a grama sintética coloca a integridade física em risco, e concordo plenamente com eles. No entanto, campos esburacados também são extremamente perigosos.

Mas tenho uma pergunta: por que só agora? Precisavam de alguém que não teria preocupações com represálias da CBF, dos clubes e dos cartolas, como o Neymar?

Pelo que li, ele está puxando essa fila contra a grama sintética, mas esse problema já existe há um bom tempo e nenhum desses jogadores teve a iniciativa de levantar essa questão antes.