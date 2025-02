Neymar marca, Hulk faz golaço, mas Fonseca foi o cara do final de semana

Já na tarde de domingo (16), São Paulo x Palmeiras fizeram um espetáculo deprimente para o tamanho e importância desse clássico. O primeiro tempo foi uma das piores coisas que vi no futebol nos últimos tempos: faltas atrás de faltas, e todas demoravam uma eternidade para serem contadas. O jogo foi picado, com jogadores no chão por qualquer coisinha e nada, mas nada mesmo, de futebol. Achei que o segundo tempo seria melhor, mas errei e me arrependi de continuar assistindo. No final da partida, os times e o jogo mereceram todas as vaias dos torcedores palmeirenses. E, como disse com muita sinceridade, o lateral Piquerez vê: "Os torcedores estão certos em vaiar".

Logo mais à noite, o Santos venceu o Água Santa por 3 x 1 e alcançou a liderança do Grupo B, mas todos têm chances de classificação. Saiu o primeiro gol do Neymar de pênalti e, fora isso, ele fez algumas boas jogadas, assim como deu alguns contra-ataques também, porque não tem mais a mesma explosão e muito menos o arranque com mudança de direção que era o seu forte. Mas é incrível como, na transmissão, se omitem seus erros e enaltecem acima do normal seus acertos. A vitória era imprescindível para o Santos continuar na luta pela classificação.

Na primeira partida da semifinal do Mineiro entre Atlético MG x Tombense, deu Galo. A vitória por 2 a 0 foi um resultado normal, porém fora do normal foi o golaço de falta do Hulk, quase do meio campo, na gaveta, de uma forma sensacional. O interessante é que não foi o primeiro dessa distância, porque ele já fez vários desse tipo, inclusive um no Morumbis contra o São Paulo

O fato mais importante para o esporte brasileiro foi a incrível vitória do garoto João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires. O Fonseca, com apenas 18 anos, venceu por 2 a 0 o tenista Francisco Cerundolo, que é o número 1 no ranking argentino. Ele enfrentou toda a pressão do torcedor argentino na quadra Guilherme Villas, que, comparado com o futebol, seria como o Brasil ser campeão de algum torneio importante vencendo a Argentina no Monumental de Núñez. João Fonseca talvez possa resgatar os brasileiros que se encantaram com a era Guga Kuerten, como eu, por exemplo.

Bom, esses foram alguns dos destaques do final de semana esportivo para mim.