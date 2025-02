Lusa x Corinthians me faz lembrar do genial capita Carlos Alberto Torres

Nesse sábado (15) tem um jogo especial, pelo menos para mim, que cresci vendo grandes partidas e também joguei contra grandes times da Associação Portuguesa de Desportos. Corinthians x Portuguesa sempre foram, historicamente, clássicos super disputados e difíceis, tanto no Canindé, como no antigo e legítimo Pacaembu, e também no Morumbi.

A primeira vez que assisti a esse clássico foi em 15 de agosto de 1973, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), no mesmo ano do último título paulista da Lusa, dividido com o Santos de Pelé. Foi numa quarta-feira, e o Corinthians perdeu por 2 a 0 para um time muito forte da Portuguesa, inclusive melhor que o do Corinthians.

Meu pai me levou porque eu era, e continuo sendo, muito fã do Rivellino e do Roberto Miranda. Além disso, a Portuguesa tinha um garoto genial chamado Enéas, que estava encantando todo mundo. Bom, a Portuguesa deitou e rolou em cima do Corinthians, tanto que no primeiro gol, ainda no primeiro tempo, o camisa 8 Enéas deu um lençol no goleiro Sidnei e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, e também porque o Zé Maria deu um carrinho em cima da linha que quase rachou o atacante no meio (hoje tomaria o vermelho no ato).