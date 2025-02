Garro, Depay, Martinez e Carrillo chegaram e deram vida ao Corinthians

Ele, Hugo Souza e Memphis são as três principais contratações que o Corinthians fez nos últimos anos, porque são jogadores que entenderam rapidamente o que significa jogar no Corinthians. Pegaram rapidamente o espírito corintiano, sem precisar de discursos ou mídia, e conquistaram a enorme torcida do Corinthians em silêncio, apenas dentro de campo.

Um defende tudo lá atrás de uma forma incrível, se transformando em um ponto de referência e liderança da equipe. Hugo Souza tem tudo para entrar para a história do Corinthians como um dos grandes goleiros da equipe. No meio-campo, Rodrigo Garro tem a mesma importância, sendo o grande líder técnico da equipe.

Um defende muito e o outro cria, pensa e realiza a maioria das jogadas de ataque do Corinthians. Sabe a hora de tocar rápido e acelerar o jogo, assim como sabe o momento de cadenciar a partida. Garro dita a dinâmica do jogo e o ritmo do time do Corinthians.

Mas onde entra o Memphis nessa história? Claro que ele também tem muita importância, até porque é uma estrela internacional e se enturmou rapidamente na cidade e com os jogadores. É idolatrado pela torcida e usa muito bem a mídia a seu favor.

Com a sua chegada, Yuri Alberto cresceu muito, pois faltava o elo entre a genialidade de Rodrigo Garro e o oportunismo do camisa 9, que começou a fazer gols atrás de gols. Considero Memphis Depay o jogador que faltava para o time dar o definitivo saldo de qualidade agressiva ao time do Corinthians.

Existem mais duas excelentes contratações que são imprescindíveis e responsáveis pela grande ascensão do time do Corinthians: o venezuelano José Martínez e o peruano André Carrillo. Os dois marcam e saem para o jogo com muita facilidade, deixando o meio-campo muito mais agressivo e técnico.