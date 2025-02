Corinthians vence Santos, que, com Neymar em campo, ainda não marcou gols

Aí, o jogo mudou completamente, com o Santos ficando mais agressivo, criativo, e, finalmente, Guilherme — que é o melhor jogador do Santos e artilheiro do campeonato — apareceu e virou o líder técnico do time.

Num belo cruzamento, o próprio Guilherme fez um golaço de cabeça, deixando o jogo 2 x 1, com o Santos tomando conta da partida e até merecendo empatar.

Outro efeito muito claro para mim com Neymar em campo é a abafada que ele dá no Guilherme, porque todos os jogadores só tocam para Neymar, e Guilherme, que é o cara do Santos no campeonato, desaparece da partida.

Claro que Ramón Díaz colaborou com o domínio santista quando tirou, de uma vez só, Rodrigo Garro e Memphis Depay. Foi nessa hora que a técnica, a criatividade e a liderança do time saíram junto com eles.

O Santos pressionou até o final, criando muito perigo, mas não conseguiu o gol de empate.

O Corinthians está muito próximo de terminar a primeira fase como líder geral do campeonato, enquanto o Santos se complicou bastante no seu grupo. No entanto, tem tudo para se classificar, porque tanto Guarani quanto Portuguesa, que estão à sua frente, enfrentarão exatamente o time do lindíssimo Parque São Jorge.