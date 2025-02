A solução do São Paulo é demitir Zubeldía? Não!

Acho o trabalho do Zubeldía bom e gosto muito do seu estilo, apesar do comportamento exagerado na área técnica, mas ele não é o único.

Ele tem histórico vitorioso aqui na América do Sul e foi contratado exatamente para fazer o São Paulo voltar a ser competitivo na Libertadores.

No entanto, fiquei bastante incomodado com as duas últimas partidas do Campeonato Paulista. O time não conseguiu marcar um único gol contra dois adversários com um jogador a menos.