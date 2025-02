O falastrão 'Rei do Rebaixamento' irá encarar a Justiça brasileira em breve

Na sessão dessa terça-feira (11), às 15h, será votado na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado o requerimento para que sejam pedidas explicações à Polícia Federal sobre a transferência desse criminoso para o Brasil.

Depois daquela patética fala do Sr. Rogatto, ele sumiu e ficou impossível de localizar. Pelo que sei, marcou alguns encontros para depor pessoalmente, mas fugiu, escafedeu-se no mapa do planeta, demonstrando toda a sua falta de caráter e, obviamente, deve muitas explicações.

Mas, na minha opinião, muita coisa que esse indivíduo falou foi para mostrar poder, para virar uma celebridade, mesmo que seja por atos criminosos. Só que não imaginava que seria procurado em todo lugar com uma ordem de prisão.

Ele se achava um "Deus" e que nunca seria pego por ser mais esperto que todos. É um falastrão, mas não duvido de seu envolvimento na corrupção do futebol. De "Rei do Rebaixamento", variou para "Rei da Corrupção, do Crime Esportivo, da Arrogância", e voltará para o Brasil como um criminoso.

Mas, para isso acontecer, a PF precisa agir com urgência e trazer esse cara para cá para ser julgado e, se condenado, pegar uma pena do tamanho da sua soberba.

Mas, antes disso, ele precisa dizer quais jogos comprou, quais times diz ter prejudicado, árbitros e jogadores que afirma ter comprado, e todos os resultados que supostamente manipulou.