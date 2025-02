Com Garro, Memphis e Romero em campo não existe limite para o Corinthians

Além de tudo isso, sempre há o "auxílio luxuoso" de Ángel Romero, que está pronto nos momentos mais difíceis e complicados. Numa Neo Química Arena lotada, na noite de domingo (9), quente, o Corinthians enfrentou um jogo dificílimo contra o bom time do São Bernardo.

A maior parte do jogo foi equilibrada, com alguns momentos em que o time de Ramon Díaz poderia abrir o placar e, em outros, o time do jovem e bom treinador Ricardo Catalá quase surpreendeu. Isso se manteve durante quase toda a partida e só mudou de figura quando, no segundo tempo, entraram o argentino Garro e o holandês Memphis.

Após esse ponto, as jogadas mais limpas, técnicas e incisivas começaram a aparecer com mais clareza. Mas o jogo se arrastava até os acréscimos, quando, em uma jogada de corpo a corpo, Memphis levou vantagem e bateu da entrada da área. Romero aproveitou e fez de cabeça o gol que parecia definir o jogo aos 90+5.

Um detalhe do lance foi a inteligente movimentação de Romero, que observou o que Memphis iria fazer. Ele chegou a ficar em impedimento por alguns segundos, mas, percebendo, voltou e entrou novamente para fazer de cabeça.

Em um contra-ataque, os dois se envolveram novamente na jogada, só que de modo invertido. Memphis tocou para Romero, que, novamente usando sua inteligência futebolística, devolveu e deixou o camisa 94 — que no próximo jogo será o 10 — na frente do gol. Com muita classe e tranquilidade, ele matou o jogo, fazendo 2 a 0.

O Corinthians tem um grande time que não desiste em nenhum momento, mas, principalmente, não se contenta com um empate quando sente que pode vencer. Isso acontece mesmo quando joga mal, tanto dentro quanto fora de casa.