Jorge Jesus tinha razão: Neymar ainda não acompanha o ritmo de um jogo

O Santos está em terceiro no seu grupo e, neste momento, fora das semifinais. A última vitória do time da Vila foi no clássico contra o São Paulo, e com Neymar em campo, o Santos ainda não marcou gols.

Provavelmente, ele jogará na quarta-feira (12) numa Neo Química Arena hiperlotada pela fervorosa torcida corintiana, que fará do estádio um grande caldeirão.

Será, sem dúvida, a partida mais difícil para o Santos e para Neymar, porque, além da enorme rivalidade, o camisa 10 santista enfrentará pela primeira vez uma torcida completamente contrária, que irá provocá-lo e, possivelmente, vaiá-lo. Sem contar que o Corinthians tem uma equipe muito melhor que o Santos e está na liderança geral do campeonato.

Por enquanto, só o lado do marketing do Santos está bombando com a presença de Neymar, pois o time está claramente perdido em campo, muito enfraquecido na marcação no meio, sem velocidade e com pouca criatividade.

O melhor para ele, neste momento, seria ficar no banco e entrar durante a partida, para pegar o adversário um pouco mais cansado e, talvez, conseguir criar algo.

Neymar está sem força muscular, e isso fica claro porque perde todas as divididas. Os times já estão bem mais avançados na força muscular, explosão, velocidade, mas, principalmente, no ritmo de jogo.