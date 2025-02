Centroavante precisa ficar de pé para fazer gols e não simular faltas

Romário era puxado pela camisa, sofria o corpo a corpo e resistia às faltas porque era muito seguro e confiante de que faria o gol. Para quem não é dessa época, é só olhar as jogadas no YouTube.

Ronaldo fazia diversos gols com arrancadas incríveis, driblando vários jogadores sempre na direção do gol. Ele tomava "porradas" de todo lado e ficava de pé para marcar golaços. O seu apelido de "Fenômeno", dado pela imprensa italiana, foi muito em função desses golaços, resistindo da marcação à força para fazê-los.

Fora os brasileiros, existem tantos outros que escolhiam a bela jogada e o golaço ao invés de simular uma falta. Diego Maradona é um dos grandes exemplos disso; não precisa ficar vasculhando a internet, é só ver os gols que ele fez na Copa de 86 no México. Ele foi campeão e o melhor jogador do torneio. Além do famoso gol de mão contra a Inglaterra, encantou o mundo com jogadas incríveis e gols mágicos, como os dois contra a Bélgica e o segundo contra os ingleses. Vi na Itália vários lances de resistência da parte dele.

Enfim, Yuri Alberto é um bom centroavante, mas tem dois defeitos como jogador profissional. Um deles é essa mania de simulação de faltas e de jogar para a torcida sem pensar nas consequências. Fazer o gol e pular com o pé na bandeira do time adversário, tomando cartão amarelo, é jogar para a torcida, ser inconsequente e prejudicar a equipe.

Outro defeito grave é só dar entrevistas em momentos bons, sendo atencioso quando faz gols. Não estou inventando nada. Em 2024, na sua fase ruim, ele nunca dava entrevistas, não ia a programas esportivos, não atendia a nenhum pedido jornalístico. Mas, depois que a fase mudou, aparecia toda hora para falar.

Lembro de um jogo da fase de grupos da Libertadores em que o time perdeu para um time argentino fora de casa, e a Conmebol escolheu os jogadores para a entrevista; ele e Paulinho foram os escolhidos. Paulinho foi e falou, enquanto ele se recusou, e Cássio falou em seu lugar.