'Setembro 5', 'Babygirl' e 'Anora' são filmes que mexem com nosso emocional

A história foi contada por meio da visão dos jornalistas do canal ABC que cobriram ao vivo todo o sequestro. É incrível e difícil as decisões tomadas em momentos em que eles tinham as imagens em tempo real, que foram transmitidas para todas as TVs do mundo. Aquela imagem do sequestrador com máscara de esqui que aparece na varanda do quarto dos reféns, e todas as outras que ficaram para a história, saíram desses jornalistas.

Morreram 17 pessoas neste terrível atentado: seis treinadores, cinco atletas israelenses, um policial da então Alemanha Ocidental e cinco terroristas do Setembro Negro. Aliás, o termo "terroristas" surgiu nesse atentado.

O filme divide, em um ponto de equilíbrio, a ficção com as imagens originais. Com direção de Tim Fehlbaum, esse filme é uma produção conjunta entre Alemanha e Estados Unidos. "Setembro 5" foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original.

Babygirl Imagem: Divulgação

Já no sábado (1º), assisti novamente ao filme "Babygirl", com Nicole Kidman, Harris Dickinson e Antonio Banderas. O filme aborda diversos transtornos sexuais psicológicos, como fetiches, dominação, manipulação e humilhação.

Mas, principalmente, da relação doentia entre a diretora de uma grande empresa de robótica (Nicole Kidman) e o estagiário (Harris Dickinson), de uma forma intensa, selvagem, mas também com um certo comportamento psicopata do estagiário Samuel. Banderas é um diretor e autor de peças teatrais e marido de Nicole.