O que esperar dessa volta do Neymar ao Santos?

Esse tipo de treino é para ajudá-lo a recuperar o ritmo de jogo o mais rápido possível, para conseguir entrar em campo com a mínima condição para jogar futebol, coisa que não faz há mais de um ano. Outra coisa: as notícias são que, com o Neymar, a situação do Santos mudou. A visibilidade aumentou e os interesses externos cresceram. Isso é verdade; marcas importantes estão procurando o clube com altos valores, o número de sócios-torcedores também subiu, as placas de publicidade na Vila Belmiro mudaram os valores de patamar, e tantas outras coisas também cresceram. Mas a realidade é bem diferente.

Aproximadamente 80% de tudo isso vai para pagar o Neymar e só 20% entra para o Santos, e tudo isso está sendo feito para pagar o que ele quer ganhar. Não tem amor sincero e incondicional, mas foi a única porta que se abriu e que aceitou um jogador fora de forma, que teve várias contusões e cirurgias nos últimos anos, sendo a mais grave a última do ligamento cruzado.

Claro que a intenção é fazer com que ele volte para a seleção brasileira, para quem sabe recolocá-lo na vitrine do futebol mundial novamente, coisa que acho improvável para os grandes clubes europeus. Não pelo futebol que ele sabe jogar, porque Neymar foi um dos jogadores mais técnicos e habilidosos que vi jogar, mas pela diferença do custo-benefício. Na Europa, não se gasta uma enormidade de dinheiro por um jogador que vem mal há uns quatro anos, além de uma sequência de contusões e cirurgias.

Chegamos ao ponto principal do texto: o que se espera do Neymar nessa volta ao Santos? Eu espero, da parte dele, pelo menos um mínimo de profissionalismo e respeito ao Santos Futebol Clube e aos seus torcedores. Também espero empenho, seriedade, jogo coletivo e que ele se integre ao elenco como um jogador qualquer e não como o dono do time.

Precisa também parar de indicar "parças" para jogar ao seu lado, que ganham um salário altíssimo só porque ele quer. Um deles foi o Arthur, que faz parte de seus "parças" que passam férias juntos. O seu salário é aproximadamente 3 milhões, sendo que jogou bem no Barcelona, foi vendido para a Juventus e não se deu bem. Foi para o Liverpool e jogou no time B; na temporada passada, fez um bom campeonato pela Fiorentina, mas não o suficiente para ficar com ele, e o Neymar tentou empurrá-lo para o Santos, mas, por sorte, não deu certo.

Agora é a vez do argentino Paredes, que hoje está na Roma. É um ótimo jogador, mas também tem um salário astronômico e está a fim de voltar para o Boca. Não há uma indicação de um jogador que não seja seu "parça". Caso o Santos contrate um jogador desse tipo, que tem um salário alto, sairia da porcentagem do Neymar o alto salário deles? Não! Irá sair da pequena parte do Santos para isso.