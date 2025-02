As oscilações são normais, mas Flamengo e Fortaleza já estão prontos

O São Paulo jogou três vezes com Lucas, Oscar, Calleri e Luciano juntos, vencendo duas e perdendo uma. Acredito que Zubeldía ainda está testando se essa formação funcionará, independentemente do adversário e do local do jogo, já que venceu as duas no Morumbi e foi amassado na Vila Belmiro.

O Corinthians jogou apenas uma vez com o time que Ramon Díaz considera titular. Talvez só falte o companheiro do André Ramalho, pois Gustavo Henrique ainda não está pronto para jogar. Nessa partida, perdeu para o São Paulo por 3 a 1, sendo dominado. Garro, o cérebro alvinegro, está no departamento médico.

O Santos, que vem alternando pouco, tem um elenco reduzido e inferior aos demais, mas fez uma grande partida contra o São Paulo, um dia após a apresentação de Neymar. Ficou claro que a empolgação e a expectativa de jogarem junto com ele tiveram um efeito muito positivo no time, que fez a melhor partida dos últimos dois anos.

No caso do Palmeiras, Abel Ferreira colocou seu time titular pela primeira vez na última rodada, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, contra o Guarani, fazendo um ótimo jogo e vencendo por 4 a 1. O Palmeiras titular mostrou que não pode ser ignorado, pois, mesmo em fases de transformação e renovação do seu elenco, continua muito forte e competitivo.

Pelo resto do país, a situação é a mesma, pois todos os grandes times estão na mesma fase. Mas, se eu fosse destacar alguns times que estão à frente dos outros, indicaria Flamengo e Fortaleza. O Fortaleza está com o mesmo treinador, Juan Pablo Vojvoda, há uns três anos e mantém a base de seu time, fazendo contratações pontuais e escolhidas a dedo. Vojvoda escolhe jogadores que se encaixam em seu modo de jogar e na sua visão de futebol; por isso, todo ano está lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro.

Porém, falta uns três jogadores com experiência internacional importante, e ele contratou David Luiz para começar esse processo. Com a chegada de David Luiz, o mundo todo começou a saber quem é o Fortaleza, pois a visibilidade aumentou.