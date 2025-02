É uma delícia assistir ao Flamengo de Filipe Luís jogar

Assim como Bruno Henrique, que tem uma presença decisiva e uma facilidade para bater na bola, tornando-se imparável com o mínimo espaço pela frente. Foi assim que sofreu e bateu o pênalti, fazendo 1 a 0, mas principalmente no golaço que fez, aumentando o resultado para 2 a 0. Uma batida de primeira, com muita facilidade, mesmo em um campo liso como estava o Mangueirão.

Classificação e jogos Supercopa do Brasil

Na realidade, Bruno Henrique foi o cara do primeiro tempo, fazendo jogadas por todos os lados do ataque. O Wesley também se destacou bastante pelos avanços em velocidade e pela movimentação, indo para o fundo, às vezes em diagonal, e até pelo lado esquerdo, fazendo algumas jogadas. O time do Flamengo todo fez um primeiro tempo muito bom; tanto que vale destacar também o De La Cruz e o Plata, que deixou o Gerson na cara do gol com um passe mágico, além do ponta-esquerda Michael.

Verdade seja dita, o Botafogo não viu a cor da bola, só correndo atrás do toque do time rubro-negro. O time da Estrela Solitária foi para o intervalo perdendo de 2 a 0, resultado que poderia ter sido maior, sem levar perigo real ao goleiro Rossi.

O segundo tempo também foi dominado pelo Flamengo, só que com uma intensidade menor, mas ainda com uma pressão interessante. A defesa do Rubro-negro fez uma grande partida, pois, todas as vezes que o Botafogo conseguiu atacar, e na maioria delas com cruzamentos, tanto Léo Ortiz quanto Léo Pereira ganharam todas as jogadas aéreas importantes.

A diferença técnica e de elenco entre Flamengo e Botafogo é gigantesca a favor do Rubro-negro. Filipe Luís tem uma enormidade de grandes jogadores nas mãos e, quando mexe no time, mantém o mesmo ritmo. Tanto que o terceiro gol foi marcado por Luiz Araújo, que tinha acabado de entrar, numa roubada de bola na saída da defesa botafoguense. Essa é uma diferença importante e desfavorável ao Botafogo.

Enquanto Filipe Luís tem o time nas mãos, conhecendo perfeitamente seus jogadores, o treinador do Botafogo, Carlos Eduardo Leiria, demorou uma eternidade para mexer no time e, quando pensou nas trocas, ficou sem saber o que fazer. A experiência, nessas horas, pode fazer a diferença. Leiria mexeu muito tarde no time, tanto que o melhor momento do Botafogo foi depois das trocas, e uma delas foi a entrada do Patrick de Paula, que acabou fazendo o gol de honra.