Santos pode evitar tsunami na Baixada com vitória sobre o São Paulo

Já o São Paulo está de bem com a vida não só por ocupar a liderança do grupo C, com 10 pontos e dois jogos a menos, mas também pelo desempenho do Oscar e Lucas Moura na vitória sobre o Corinthians. O time titular do técnico Luis Zubeldía estará em ação novamente na Vila Belmiro, o que gera uma grande expectativa da torcida tricolor.

Na minha visão, o São Paulo é favorito nesse confronto, porque tem o mesmo treinador há mais tempo e o time é muito mais forte que o do Santos. Zubeldía tem mais alternativas do que o Caixinha.

Outro ponto que coloca o Tricolor em vantagem é a a atual situação de Zubeldía, que tem um time que vence e convence, enquanto Caixinha pode correr sérios riscos caso não vença o clássico numa Vila Belmiro lotada, vibrante e entusiasmada pelo efeito Neymar.

Para terminar, vou contar a história de um San-São espetacular de 1984... O Campeonato Paulista daquele ano foi em pontos corridos e o Santos — que era um timaço — foi o líder invicto da competição.

Eu havia chegado no São Paulo com o campeonato em andamento e me entrosei rápido com o time e meus novos companheiros. Era uma equipe jovem, junto com a experiência da maior dupla de zaga que vi, joguei contra e ao lado: Oscar e Dário Pereira. Eles jogavam demais e até hoje acredito que seja a melhor dupla de zagueiros da história do Tricolor.

Essa foi a melhor partida do São Paulo no ano de 1984, porque amassamos o forte time da Vila por 4 a 1 e poderíamos ter feito uns 5 ou 6 só no primeiro tempo, que foi incrível. Nós começamos vencendo com um belo gol de Pitta, um dos melhores atletas que dividi o campo.