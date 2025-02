Fui vítima de uma fake news criada por mentes doentias; só que deu errado!

Eu não acompanho redes sociais, portanto só fui saber do comentário nojento sobre mim, criado por mentes doentias da internet na tarde de ontem (31), quando o PVC me mandou um áudio perguntando se eu estava bem porque uma amiga jornalista havia lhe procurado preocupada comigo. Eu respondi que sim, sem nem mesmo imaginar o que estava acontecendo.

O PVC então me mandou outro áudio explicando que haviam pegado uma parte do UOL News Esporte, em um momento em que eu estava fora do enquadramento. As mentes maldosas insinuaram que eu estava debruçado numa mesa, por incrível que pareça, "cheirando maconha".

Fiquei chocado com isso porque nem lembrava dessa cena, porque o programa, que conta também com os jornalistas Eduardo Tironi e Arnaldo Ribeiro, começa às 8h30 e acaba às 10h. Nas quintas-feiras, ao fim do UOL News Esporte, eu apresento o quadro Relíquia do Rock, onde pego discos da minha coleção, com estilos diferentes, e conto a história de cada disco. Foi neste momento que fiquei fora da tela.