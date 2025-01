Conclave nos mostra que a total certeza é o caminho mais curto para o erro

Enquanto o filme rolava na tela, uma banda no palco tocava sons do disco "The Dark Side of the Moon", da excelente banda cover Pink Floyd Dream. Em alguns momentos rolava o áudio original do filme, enquanto em outros eu assistia à psicodelia do filme ao som de "Time" e "Money", por exemplo.

Quando Dorothy cai de cima do cercado desequilibrada toca a música "On The Run". Quando a bruxa está chegando, a banda entra com "Time". A música "The Great Gig in The Sky" entra num momento de suspense. Já o barulho da caixa registradora de "Money" entra quando Dorothy pisa pela primeira vez na estrada dos tijolos amarelos.

Foi uma das experiências mais incríveis que já vi como espetáculo, é uma viagem inacreditável na ligação de "O Mágico de Oz" com "The Dark Side Of the Moon"

Caso este espetáculo aconteça na cidade de vocês, não percam, porque é maravilhoso.