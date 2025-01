Santos de Caixinha precisa mais que Neymar para ser competitivo

Pedro Caixinha terá trabalho árduo para tornar o Santos competitivo e evitar riscos no Brasileirão 2025. Comentei o jogo de ontem aqui no Canal UOL com Danilo Lavieri e reencontrei, com muita alegria, Milton Leite na narração. Descrevo aqui minha percepção da equipe santista.

Vi um time bem organizado taticamente, com ótimas mudanças de esquema durante a partida. Ora em 4-3-3, ora com duas linhas de quatro e dois atacantes, e, quando pressionado, se armando em 5-4-1 com sincronismo e sem se desorganizar nas variações. Até aí, tudo ótimo. O problema é a fragilidade técnica.

Há bons jogadores, imprescindíveis para Caixinha, mas que renderão mais com a chegada de uns três atletas experientes, rodados e acostumados a grandes jogos. Pituca, João Schmidt, Guilherme, Thaciano, Soteldo e, com a adição de Tiquinho Soares, formam uma boa espinha dorsal. Mas é pouco para um time sólido.