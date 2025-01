Léo Batista deixa uma história marcante para a eternidade

Tive esse privilégio diversas vezes em grandes eventos esportivos, como Copas do Mundo, Olimpíadas, Copa América e em jogos importantes de vários campeonatos.

Nesses anos todos, tivemos longas conversas interessantes sobre diversos assuntos, mas o que eu gostava mesmo era de ouvir as suas histórias.

Um botafoguense roxo que pegou todos os grandes times do Botafogo e, depois, aquele longo jejum de títulos, com times muito aquém do que os torcedores estavam acostumados.

Vibrou muito quando seu time do coração voltou a vencer títulos importantes, principalmente no ano de 2024, quando foi campeão pela primeira vez da Copa Libertadores.

Meus sentimentos aos seus familiares. Sem dúvida alguma, foi uma das pessoas mais importantes que conheci na TV brasileira.

Beijo, Léo.