Corinthians devia copiar rival para não vender talentos a preço de banana

Quem está acompanhando a Premier League, principalmente os jogos do Nottingham Forest, está vendo o zagueiro ex-Corinthians, Murillo, jogando demais. Murillo veio para a base do Corinthians do União Barbarense, sendo vendido a preço de banana para o Nottingham pelo ex-presidente Duílio Monteiro Alves.

Na época dessa negociação, critiquei e achei muito estranha a sua saída. Estava na cara o enorme talento que ele tinha na época e que seria titular da equipe por anos. Ele estava com 19 anos, 1,84 m, canhoto e muito forte fisicamente. Já mostrava que era um marcador duro, com ótimo posicionamento e que batia muito bem na bola.

Essa é a grande diferença de como o Palmeiras cuida e valoriza seus jovens jogadores em comparação ao modo como o Corinthians, nessas últimas gestões, deixa de ganhar dinheiro com seus ótimos jogadores da base. Duílio vendeu ou deu de graça diversos desses jovens de uma forma irresponsável e incompetente, o que me causou muita estranheza.