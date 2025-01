Se eu fosse o Rony, iria para o Fluminense, mesmo que ganhasse menos

Na internet, a situação é pior, porque todo mundo se acha jornalista esportivo e a grande maioria é totalmente parcial. Aí daquele que critica algum queridinho dessa turma! Em seguida vem uma avalanchede ataques com narrativas falsas, distorcendo totalmente a opinião dada.

Por exemplo, o caso do Rony, que ainda não se acertou com o Fluminense ou qualquer outro clube. Ele tem um salário altíssimo no Palmeiras, conquistado por seu mérito durante os anos em que foi determinante, decisivo e muito importante para todos os títulos conquistados nesses anos.

Mas, nos últimos dois anos, isso foi diminuindo e também começaram a surgir na base do Palmeiras jogadores com talento acima da média para o ataque, como Endrick e Estevão. Com isso, o Rony foi perdendo espaço e, no final de 2024, o Palmeiras anunciou que ele estava na lista dos dispensáveis e que aceitaria entrar em negociação com o clube interessado.

Nessa hora, o Fluminense apareceu muito interessado e, sem dúvida, o Rony seria um dos principais jogadores da equipe carioca, como já havia sido um dia no Palmeiras. O clube paulista aceitou a proposta do tricolor das Laranjeiras; só faltava o acerto com o jogador (entrando o staff do jogador).

Num primeiro momento, o staff não aceitou a proposta financeira, achando-a muito inferior ao que o Rony ganha no Palmeiras. A negociação empacou. O Fluminense retornou, aumentando a proposta, mas o staff ainda achava muito inferior.

Na minha opinião, o Rony não tem como exigir mais do que ganha no Palmeiras, porque está sendo contratado num momento de baixa e não no auge. Se ele ganha XYZ no Verdão e ganhar XY e metade do Z no tricolor, não iria mudar nada na sua vida, mas profissionalmente sim.