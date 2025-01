Começar 2025 no Ibirapuera com trilha sonora dos Stones é incrível

Tudo ocorreu como eu havia planejado desde o começo de dezembro.

Meu objetivo de Natal e para o início de um novo ano era ir caminhar no Ibirapuera no dia 25/12 e no dia 1/1/2025, e foi o que eu fiz.

Da mesma forma que fiz no dia de Natal, acordei bem cedo nesse primeiro dia de 2025 e fui para o Parque do Ibirapuera para fazer a minha segunda caminhada depois da cirurgia para colocar uma prótese no meu joelho esquerdo.

A manhã estava simplesmente linda, com um céu azul sem nenhuma nuvem e muita gente esperando o portão se abrir às 08:00 para entrar e viajar numa energia incrível.