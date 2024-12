Vini Jr. é o The Best, apesar da tentativa da desvalorização 'amiga'

Por quê?

A fantástica jogadora espanhola do Barcelona, Aitana Bonmatí, venceu os dois prêmios (Bola de Ouro e The Best) com todo mérito e ninguém falou que, num esporte coletivo, não se deveria ter um melhor.

Por que só com o Vinícius Jr?

Um menino que saiu da favela, de uma família pobre, que cresceu ao lado da criminalidade e do tráfico, vendeu sua vida através do seu talento de jogar futebol, se transformando no melhor do mundo numa temporada, e o que vejo é uma tentativa insana de desvalorização.

Todos os que venceram esses prêmios até hoje, independentemente de serem homens ou mulheres, mereceram indiscutivelmente, sem comparação de importância entre os prêmios.

Sem desvalorizar o prêmio por ser um esporte coletivo, mas quando chega a vez do Vinícius Jr, tudo isso vem à tona.