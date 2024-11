A democracia brasileira amassando golpistas e falsos patriotas

A Polícia Federal soltou a lista dos indiciados pela tentativa de golpe de Estado, de assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do supremo Alexandre de Moraes.

A PF convoca melhor que o Dorival Jr porque esses 37 nomes realmente merecem fazer parte dessa lista.

É uma lista de golpistas, de pessoas que odeiam o Brasil, de falsos patriotas, mas com uma virtude importantíssima a favor do Brasil, que é a enorme incompetência e uma grande falta de inteligência.