Gabigol tem história de sucesso no Fla, mas erra ao falar de saída na festa

Tudo começou depois da vitória da Libertadores de 2022 contra o Athletico, vencida por 1 a 0 com gol do próprio Gabriel, assim como já havia sido em 2019 contra o River, quando fez os dois gols.

Foram dois anos seguidos com Gabriel não jogando nada, sem fazer gols importantes e sem títulos de peso.

Vou adiantar para a chegada do Tite no final de 2023, que muita gente achava que a escolha era a certa e que o Tite tinha cacife para colocar as coisas em ordem.

O estilo do Tite de enxergar o futebol é completamente diferente da escola futebolística do Flamengo, e em nenhum momento, mesmo nos melhores, ele conseguiu dar ao timeo o estilo leve, competitivo e vencedor que o torcedor rubro-negro sempre quer ou deseja.

Paralelamente, a incompatibilidade do Tite com o Gabriel já vinha desde a época da seleção brasileira. Gabriel fazia muitos gols, sendo artilheiro, mas o Tite não o convocava com chances reais, apenas algumas esporádicas.

Além disso, o Gabriel, com moral, se torna uma pessoa difícil de lidar e ainda perdeu o foco do futebol, sendo influenciador e se achando um "Trapper" chamado Lil Gabi.