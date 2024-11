Bomba, bomba! Explosões dentro de estádio pode? Polícia para quem precisa!

O que aconteceu na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Flamengo, na Arena MRV, foi um absurdo. Como se consegue entrar em um estádio com bombas? Que tipo de triagem é feita na porta dos estádios que permite a entrada de tudo o que não pode? Livros são barrados; em muitos lugares, bandeiras e faixas também são impedidas de entrar, mas uma cabeça de porco e bombas entram tranquilamente e ainda viram "cult".

Vale lembrar que na vitória do Corinthians por 2 x 0 contra o Palmeiras entraram e jogaram dentro do campo com uma cabeça de porco. Deram muita vitrine e ênfase para uma irregularidade e, ao mesmo tempo, desvalorizaram o espetáculo do futebol jogado

Quem foi mais importante no clássico? Yuri Alberto, Rodrigo Garro ou a cabeça do porco? Para boa parte da mídia, foi a cabeça do porco.

Lá na Arena MRV, o caso passou de torcedor de futebol para "terrorismo esportivo". Um jornalista foi atingido por uma bomba e teve contusões sérias no pé. E se fosse no rosto? Ou nos pés de um dos jogadores? Ou nas mãos de um goleiro? E se explodisse no meio da torcida, onde havia crianças deslumbradas pelo espetáculo?