Botafogo é o melhor time do campeonato e merece ser campeão

Foi um verdadeiro massacre do Botafogo em cima do Vasco, que não viu a cor da bola. A velocidade na troca de passes que o time do Artur Jorge tem quando arranca em bloco para agredir o adversário é um espetáculo. Almada, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e a chegada dos dois laterais ao mesmo tempo é sufocante para qualquer adversário.

Classificação e jogos Brasileirão

O Botafogo em 2024 está super bem preparado fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas principalmente no lado psicológico. É um time que sabe muito bem o que fazer, com muito entrosamento e imposição. Não é à toa que é o líder do Campeonato Brasileiro, jogando uma bola de campeão, e também irá decidir a Libertadores no dia 30/11 com o Atlético-MG.

Eu arrisco dizer que, no Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma equipe jogando tão bem e com tanta personalidade como o time do Botafogo. O Artur Jorge é o melhor treinador do campeonato disparado, por ser o maior responsável por tudo que o Botafogo está conseguindo nesse ano. É um cara inteligente, futebolisticamente falando, com um raciocínio rápido para decidir as alterações ou as mudanças táticas durante uma partida.

Faltando seis rodadas para o final do campeonato, mais que a diferença de pontos, o futebol que o Botafogo está apresentando faz com que eu ache improvável que aconteça algo que tire o título do Campeonato Brasileiro das mãos desse timaço da Estrela Solitária. Está sobrando no campeonato faz tempo e, enquanto todos estão tendo mais baixos do que altos, o Botafogo consegue se manter numa intensidade fortíssima nas partidas e com muito foco e determinação para evitar uma tragédia como foi em 2023.

No segundo tempo, o Vasco raramente passou do meio de campo porque era sufocado pelo Botafogo, que, mesmo diminuindo um pouco a intensidade, continuou marcando forte a saída de bola e forçando o erro. É impressionante como é forte o elenco que o Botafogo montou, porque, quando o Artur Jorge resolveu e precisou fazer alterações, fez entrar Tiquinho Soares, Júnior Santos, artilheiro do time no ano com 19 gols, e Lucas Halter nos lugares de Adryelson, Igor Jesus e Luiz Henrique.

E logo de cara para fazer a imensa e linda torcida do Botafogo explodir, depois de uma longa ausência por contusão, o Júnior Santos, na primeira chance, fez um golaço de cavadinha, deixando o Léo Jardim vendido. Foi um gol ao melhor estilo desse time, com trocas de passes de pé em pé até o artilheiro do time sair na cara do gol.