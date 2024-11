Filipe Luís e Gabriel formam a alma e a força do Flamengo no final de 2024

Era como se fosse o representante do treinador em campo, em todos os sentidos, principalmente na elaboração ou mudança tática durante a partida.

Diversos treinadores que trabalharam com ele ou contra ele já destacaram a admiração que têm pelo Filipe profissionalmente, por perceberem a qualidade da leitura de jogo que ele possui.

Sua entrada no lugar do Tite foi fundamental para todo o ambiente do Flamengo, não só para recuperar alguns jogadores, mas também para trazer leveza nas relações e no dia a dia dos treinos.

Foi muito notória a mudança positiva no futebol que o time começou a apresentar desde que assumiu o cargo de treinador.

Escalando bem, resgatando a escola futebolística do clube, mas seu principal mérito talvez seja a valorização e recuperação de Gabriel.

Achei correto e defendi, desde o início, a insistência em colocar Gabriel como titular, mesmo que o resultado imediato não fosse o que muitos esperavam.