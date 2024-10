Com Paulinho, Hulk e Deyverson, Galo pode fazer história essa noite

O Galo terá pela frente, nesta noite de terça-feira (29), uma tarefa e tanto, apesar do resultado de 3 a 0 sobre o River Plate na semana passada, na Arena MRV. A vantagem é grande, sim, mas a vontade de que o River jogue a final da Libertadores em seu estádio também é enorme, lá pelos lados da Conmebol e do futebol argentino. Desde 2019, só dá time brasileiro como campeão da Libertadores, sendo que, em três ocasiões, as finais foram apenas entre brasileiros:

Em 2020, Palmeiras 1 x 0 Santos

Em 2021, Palmeiras 2 x 1 Flamengo

Em 2022, Flamengo 1 x 0 Athletico-PR

Essa situação incomoda demais os donos do futebol na América do Sul. Eu acho o Atlético-MG um time mais forte, com um ataque muito mais agressivo e decisivo, mas, independentemente das vontades da Conmebol, o River Plate também formou uma equipe muito competitiva, com um treinador super experiente em Libertadores, e tem condições, sem ajuda de ninguém, de reverter esse resultado ou conseguir levar a decisão para os pênaltis.