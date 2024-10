Será o dia da consagração do Vinicius Jr? Torço para que sim

Nessa segunda-feira (28), será entregue o prêmio da Bola de Ouro, da revista France Football, para condecorar os melhores da temporada do futebol 2023/2024 em diversas categorias. O evento ocorrerá no incrível Théâtre Du Châtelet em Paris. Eu curto assistir a essas premiações, apesar de achar que, há algum tempo, a disputa pelo principal prêmio, que é a Bola de Ouro, para o melhor jogador do mundo da temporada, não tenha mais disputas acirradas do mais alto nível, como já teve em outros tempos.

Os grandes craques diminuíram em quantidade e também em qualidade, e isso é notório. Quem teve o prazer de ver na mesma disputa Ronaldo, Zidane, Thierry Henry, Bergkamp, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Del Piero, Baggio, Romário, Robben, Iniesta, Xavi, Ibrahimovic, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em épocas diferentes está presenciando alguns degraus abaixo nos melhores atuais, mas a cerimônia continua sendo atrativa.

No prêmio de melhor do mundo da última temporada, existem três concorrentes com chances parecidas: Vinicius Jr (Real Madrid), Bellingham (Real Madrid) e Rodri (Manchester City). Muitos preferem um organizador de jogo como Rodri, com passes precisos e boa chegada na área, que, além de ser um dos melhores times do planeta, também representa a seleção espanhola. Outros preferem um meio-campo moderno que organiza, marca, entra na área, finaliza e tem força física, como Jude Bellingham.