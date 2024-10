Deyverson faz Galo sonhar com o título após atropelo contra o River Plate

Galo foi simplesmente maravilhoso, dando uma surra no River Plate para que eles não esqueçam mais. Mais uma noite de show do Deyverson, marcando os dois primeiros gols e uma assistência para o Paulinho matar o jogo. Uma Arena MRV explodindo, lembrando os grandes tempos do Mineirão, que é o palco principal do futebol mineiro. Templo do meu ídolo e amigo Reinaldo, que, quando enfrentei o Atlético-MG pela primeira vez, me encantei e fiquei hipnotizado com a torcida gritando: "Ei, Ei, Ei, Reinaldo é nosso Rei".

Isso é o Galo: raça, luta, força e técnica se juntando à intensidade necessária para o futebol atual. Foi uma vitória maiúscula de um time que sabe o que quer e está preparado para alcançar seus objetivos. O Atlético já está na final da Copa do Brasil e deu um passo enorme para chegar à grande finalíssima da Libertadores da América e lutar pelo bicampeonato.

Gabriel Milito, no jogo de hoje, deu um nó tático no campeoníssimo Marcelo Gallardo, que mostrou a força do time que tem nas mãos e que não será nada fácil para o River/Conmebol reverter esse resultado. Tem alguns times que eu sempre desejei ter jogado, e o Atlético-MG foi o primeiro deles, porque joguei o Campeonato Mineiro de 1981 pela Caldense e vencemos duas vezes: 2 a 1 em Poços de Caldas, no estádio Ronaldão, e fiz os dois gols. E depois, em 6 de setembro de 1981, vencemos no Mineirão também por 2 a 1, e fiz um gol e dei uma assistência. Naquele momento, eu queria ter ficado em Minas Gerais jogando pelo Galo por causa dessa torcida incrível.