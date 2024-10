Meu nome é Memphis. Memphis Depay

Que jogo espetacular proporcionaram Corinthians e Athletico na noite de quinta-feira (17) na Neo Química Arena! Vitória imprescindível para os dois times, mas, como o Corinthians jogava e na situação em que está na tabela, qualquer outro resultado seria desastroso para o time do Ramon Díaz.

Dois argentinos que foram jogadores de alto nível no banco das equipes: do lado paulista, Ramon Díaz, e do lado paranaense, Lucho González. Os dois em situação complicada, e um resultado negativo poderia começar a assar a batata para o perdedor.

O Corinthians, em menos de 20 minutos, fez 2 a 0 e parecia que tudo estava sob controle, mas, de repente, o Athletico empatou em 9 minutos. A pressão do estádio sobe, as dúvidas surgem, não é possível que essa vitória irá escapar por entre as mãos corintianas.