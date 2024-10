Quem garante que o Flamengo não possa desistir de negociar Hugo Souza?

O Flamengo pode desistir de negociar o Hugo Souza com o Corinthians?

O Filipe Luís gosta muito do estilo do Hugo, principalmente agora que ficou claro que ele recuperou sua confiança e parece estar com os pés no chão.

Outra coisa, Hugo daria uma volta por cima incrível, seria recebido pela porta da frente da Gávea e com tapete vermelho esticado.