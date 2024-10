Fluminense renasce no campeonato, mas tem um elenco problemático

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no Maracanã, o Fluminense deixou Vitória e Corinthians muito pressionados. O time de Mano Menezes chegou aos 30 pontos e continua com uma partida a menos, pois, na sequência da rodada, esses times também jogarão. O Corinthians recebe o Internacional, que está em ótima fase, sem poder nem mesmo empatar, assim como o Vitória, que irá até a Arena MRV para enfrentar o Galo nas mesmas condições.

O interessante no confronto do Maracanã foi o primeiro embate de Fernando Diniz contra o Fluminense, e a recepção das arquibancadas foi fria. Até porque, apesar de ter vencido o principal título da história do tricolor carioca, que foi a Libertadores de 2023, deixou o clube na lanterna do campeonato, com apenas uma vitória naquele momento. Além disso, ele criou um elenco com muitos jogadores veteranos que não trarão nenhum lucro ao Fluminense, e isso já venho dizendo há muito tempo: Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva, Felipe Melo, Marcelo, Thiago Santos, Renato Augusto e Cano, sendo que Douglas Costa já rescindiu o seu contrato.

Quando dizem que um clube aliviou a folha salarial porque rescindiu o contrato com algum jogador, não é bem assim, pois já gastou um monte enquanto o jogador esteve no clube. O Fluminense lutará até o final para fugir do rebaixamento e acredito que conseguirá, porque o time não é ruim, mas, com o passar do tempo, perderá diversos jogadores com mais de 30 anos sem que entre nada para os cofres do clube. E aí pergunto: qual time do Brasil, fora Palmeiras, Flamengo e Botafogo, sobrevive financeiramente saudável perdendo vários jogadores de graça? Nenhum. Por isso, terá que vender o John Arias, que quer sair, assim como já vendeu o André para pagar as contas.