Por que o Flamengo não fez gols?

A estratégia do Tite era ir para cima, ditar o ritmo, empurrar o time do Diego Aguirre para trás e criar diversas chances de gols para, no mínimo, marcar um e levar a decisão para os pênaltis. Já o Aguirre tinha uma estratégia com duas possibilidades: primeira, se fechar totalmente para segurar o empate por 0 a 0; segunda, se der para armar um contra-ataque perfeito e matar o jogo, seria o ideal.

Classificação e jogos Libertadores

O Peñarol conseguiu se classificar com o plano A, que era não deixar o Flamengo criar ou finalizar com perigo, e foi isso que aconteceu. Portanto, a estratégia que deu certo foi a do Peñarol. Então, para mim, foi o melhor nos 180 minutos de jogo, mais os acréscimos.

Alguém se surpreendeu com a eliminação do Flamengo do Tite? Acredito que não. Qual foi a última grande partida do seu time, somando todos os torneios que estava disputando? Grande jogo mesmo foi a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0 no Maracanã, pela Copa do Brasil. Depois disso, não fez mais nenhuma partida soberana e foi caindo jogo após jogo até ser eliminado pelo Peñarol.

Nesse período, exibiu diversas falhas defensivas, tomou gols de todos os tipos e muitos de forma infantil. E quem treina o setor defensivo do Flamengo é o seu filho, Titinho, que caiu de paraquedas nessa função. Tite está perdido no futebol faz muito tempo, principalmente depois da Copa América de 2019, quando venceu seu único título como treinador da seleção brasileira.

Depois de mais vexame numa Copa do Mundo, lá no Qatar, ele disse que faria um ano sabático e que não treinaria nenhum time no Brasil, esperando uma grande equipe europeia, de preferência da Itália. Tite tinha certeza absoluta de que apareceria um grande time europeu, mas isso não aconteceu.

Rejeitou o Corinthians, mas aceitou o Flamengo e, aos poucos, principalmente depois do título carioca, voltou a demonstrar arrogância, apontando o dedo para responder na coletiva e usando novamente o idioma "Titês".