Dorival vai insistir com jogadores que não acrescentam mais nada à seleção?

No ataque, eu não teria dúvidas. Sem Estevão na direita, eu chamaria Luís Henrique e Savinho, porque são dois jovens jogadores com muita habilidade, técnica e agressividade. O botafoguense ainda tem como arma o forte porte físico para se impor. Para mim, os cruzeirenses Matheus Pereira e Willian seriam titulares.

Como centroavante, para mim não existe discussão: sem o Pedro, o titular deveria ser o Endrick, porque ele está conquistando seu espaço dentro de campo no Real Madrid. Está se mostrando decisivo e também deixando à mostra uma das suas maiores virtudes, que é a personalidade. E, mesmo com um monte de gente torcendo contra ele só porque disse que o Bellingham é melhor que o Neymar, neste momento, ele está conquistando a imprensa espanhola e a torcida merengue.

A escolha pelo Jude Bellingham foi por ser um jogador em atividade, e muitos não entenderam isso. Outros se aproveitaram para atacá-lo, mas estão se dando mal.

Por falar em Neymar, a sua não inscrição no campeonato da Arábia Saudita deixa bem claro que ele ainda está longe de entrar em campo novamente. Será que algum repórter irá fazer aquela absurda pergunta para o Dorival? "Dorival, e o Neymar? Você está pensando na sua volta à seleção?" Pergunta que é uma forçação de barra enorme, mesmo todos sabendo e vendo que ele não tem condições de jogar e nem sabemos quando terá, e se terá.

Na realidade, independentemente de quem será convocado, a seleção brasileira precisa começar a apresentar um futebol muito melhor do que vem apresentando. Se conseguir isso!

O Brasil enfrentará, no dia 10/10, o Chile em Santiago e, no dia 15/10, o Peru em Brasília. Essas duas seleções são as últimas colocadas das eliminatórias, e o Brasil tem que fazer 6 pontos, porque ninguém se apertou até agora com Chile e Peru. Na última rodada, os chilenos perderam em casa para a Bolívia (2 x 1) e os peruanos para o Equador (1 x 0). Inclusive, a única vitória do Chile nessas eliminatórias foi exatamente contra o Peru, que não venceu nenhuma partida até agora.