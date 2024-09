Botafogo manda no jogo, mas não marca e deixa o torcedor impaciente

O Botafogo teve defesas do Rafael, bola no travessão, finalizações de diversas maneiras, mas não conseguiu marcar.

No segundo tempo, a partida continuou da mesma forma, mas com uma diferença importante: o Botafogo começou a errar muitos passes na saída de bola da defesa e também no meio-campo, além de a defesa ter ficado exposta diversas vezes.

Começaram a surgir falhas que não apareceram no primeiro tempo.

O São Paulo, apesar de continuar sofrendo pressão, foi mais incisivo e começou a encontrar alguns contra-ataques, tendo uma grande chance de marcar no segundo tempo.

O Calleri entrou no meio da defesa sozinho na cara do goleiro John, que estava sem ação. Era só escorar, mas o camisa 9 do São Paulo chapou muito por baixo da bola, e ela subiu demais. Foi um gol perdido por uma falha técnica do atacante.

Mesmo com essa grande oportunidade desperdiçada, o Botafogo continuou agredindo e criando ótimas chances com finalizações perigosas.