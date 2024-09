Dorival, seja realista: Brasil precisa melhorar muito para chegar à final

Brincadeiras à parte, vamos falar sério e encarar a realidade: Dorival parece estar em outra dimensão. Repito aqui a pergunta que o Mauro Cezar Pereira fez em seu texto: "Com base em que o Dorival afirma que o Brasil irá à final da Copa?". Acredito que mais de 95% dos brasileiros que acompanham futebol também estejam se fazendo a mesma pergunta.

O que aconteceu de extraordinário, que não vimos a olho nu, para dar essa certeza ao Dorival Jr.? Por que nenhum repórter na coletiva fez essa pergunta a ele? Simples, porque o Dorival encerrou a coletiva com essa frase "viajante" e não deu a oportunidade para algum repórter contestar.

Participei de coletivas de treinadores da seleção brasileira de 1999 até 2022 e sempre vi jornalistas desse período indo para cima nas entrevistas, com perguntas incisivas, diretas, muitas vezes desconcertantes, porque contestavam falas desse tipo.

Sei que o Dorival não deu chance para perguntas, mas alguém tinha que levantar a mão dizer: "Espere um pouco, você falou uma frase impactante e não vai dar direito a perguntas?".

Ninguém achou estranho? Ou será que concordam com essa fala do Dorival, mesmo sem nenhuma base? Confesso que me incomodou não ver ninguém se indignar com essa declaração sem lógica. Não é absurdo pensar que o Brasil possa chegar à final ou até vencer a Copa, porque ainda somos uma seleção de peso. Mas é absurdo afirmar, seriamente, que estaremos na final, considerando nossa realidade atual.

Os brasileiros já estão acostumados a ouvir tantas falácias de políticos, sejam de direita ou esquerda. Agora, teremos que ouvir também do técnico da seleção, sem que ninguém o conteste no momento?