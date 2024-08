Flaco López é o cara: decidiu de novo com gols de peso para o Palmeiras

Desde o ano passado, ele já vem sendo um elemento de confiança do treinador e do grupo, sempre fazendo gols importantes com sua presença na área, seu ótimo senso de colocação, além de fazer muito bem o pivô lá na frente.

Hoje em dia, é um titular absoluto do time palmeirense, com muito mérito, e neste Palmeiras e São Paulo, foi o cara do jogo. O Flaco estava jogando muito bem e, logo no início do segundo tempo, marcou seu primeiro gol na partida, continuando a ser o atacante mais perigoso do Palmeiras.

O Luciano empatou para o São Paulo e, como o futebol é um esporte incrível e imprevisível, quando chegaram aos 90+12, ou seja, a última bola do jogo, o Rony pegou e cruzou na área procurando o Flaco. Ele subiu bem mais que toda a defesa tricolor e cabeceou, com a ajuda do goleiro Rafael, que saiu pessimamente, facilitando para Flaco definir a partida.

Quando falo de presença na área, é exatamente isso: cruzamento na área e ele fez a parte que um centroavante deve fazer, que é cabecear na direção do gol. Se o goleiro falhar, não é problema dele. O Rafael cometeu uma falha inadmissível, pois não havia necessidade de sair naquela bola, já que o Arboleda estava na jogada e o Flaco não conseguiria cabecear forte nem colocá-la no canto. Era só ter ficado no gol e defendido com a maior facilidade do mundo.

Duas coisas muito lamentáveis aconteceram nesse jogo; a primeira foi dramática e assustadora: a queda do lateral esquerdo Patrick, do São Paulo, que teve que sair de ambulância direto para o hospital. Espero que não tenha passado de um grande susto e que em breve ele já esteja jogando novamente.

A segunda foi o show de horrores no final da partida, envolvendo jogadores, gandulas e seguranças, com empurrões, xingamentos, tentativas de agressão e quase se criando uma briga generalizada.