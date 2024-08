Meninas do vôlei tiveram muita garra, mas americanas deram show

Que jogo incrível fizeram as meninas americanas e brasileiras na semifinal de vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris.

Ponto a ponto, set a set, com muita garra, técnica e foco, um jogo digno de uma final olímpica, mas só uma foi para a disputa do ouro.



Vários ralis incríveis, com cortadas fortíssimas e espetaculares defesas dos dois lados. No segundo e quarto sets, Ana Cristina, Gabi e Rosamaria foram sensacionais, entrando na partida pouco a pouco, sendo determinantes nos sets que vencemos.

Mas do outro lado estavam também jogadoras de alto nível. As atuais campeãs olímpicas foram mais equilibradas emocionalmente. O Brasil fez um terceiro set impecável defensivamente e ofensivamente, mas foi para tie-break menos concentrado.