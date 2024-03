Duelo tático e de estratégia fazem de Abel e Carille protagonistas da final

Carille está fazendo um início de trabalho espetacular no Santos, recuperando a autoestima do clube e de seus torcedores. Chegou no pior momento da história do Peixe, com o rebaixamento de 2023 para a série B, mas montou uma equipe comprometida e levou o time à final do campeonato.

Independentemente de quem for campeão, Carille é, na minha opinião, o técnico do Paulistão 2024.

Já a história de Abel Ferreira é completamente diferente. Chegando ao Palmeiras em 2020, venceu logo a Copa do Brasil e a Libertadores, e não parou mais: bicampeão da Libertadores (2021), Recopa Sul-Americana (2022), bicampeão paulista (2022/2023), bicampeão brasileiro (2022/2023) e Supercopa do Brasil (2023).

Abel é o treinador com mais tempo em um clube brasileiro e também o maior vencedor dos últimos anos. Tem seu elenco na mão, com total conhecimento da capacidade de cada jogador, sem contar com o garoto do momento, o centroavante Endrick.

Será um duelo tático com estratégias diferentes, que dará um brilho maior para essa final. Carille joga em casa, mas tem um time inferior. Se quiser pensar em surpreender, terá que fazer seu time ser muito agressivo.

É a chance de tentar fazer um resultado significativo para chegar ao título, mas enfrentará uma equipe que tem o foco como ponto forte.