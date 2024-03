Uma grande final para eu lembrar de meus ídolos de Palmeiras e Santos

Pelé dribla Dudu observado pelo Leivinha. Lances como esse me marcaram Imagem: Estadão Conteúdo

Já o Palmeiras conquistou esse respeito mundial no começo dos anos 70, quando já tinha a TV em pleno funcionamento. Conquistou o bicampeonato brasileiro em 72/73, com um time maravilhoso que foi a primeira escalação que guardei na memória (depois do Corinthians de 1971): Leão, Eurico, Luís Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney, técnico Oswaldo Brandão.

Mesmo sendo corintiano, tenho dois grandes ídolos do futebol que estavam nesse time, que são o Leivinha e o César. Como o futebol dá um nó no tempo, acabei jogando contra e junto com outros dois atletas dessa equipe. Com o Leão joguei no Corinthians e seleção brasileira, e com o Luisão, no Corinthians.

Claro que o avanço do Palmeiras no mundo veio também com o bicampeonato paulista e brasileiro de 93/94, com um time espetacular que contava com Edilson, Evair, Rincon, Zinho, Edmundo, Roberto Carlos, entre outros. Esse time da Parmalat chegou ao topo com o primeiro título da Libertadores em 1999, com o Felipão. E o reconhecimento definitivo chegou com esse atual time formado e dirigido pelo Abel Ferreira.

Santos e Palmeiras foram grandes rivais desde o final dos anos 50, mesmo assim disputaram poucas finais, com ampla vantagem para o Santos. Não vou fazer uma viagem desde o século 20, vou direto às finais do século 21, quando já disputaram 3 finais. Em 2015, foram duas (Campeonato Paulista e Copa do Brasil), com um título para cada um. As duas decididas nos pênaltis. No Paulista o Palmeiras ganhou por 1 x 0 no Allianz e o Santos venceu na Vila Belmiro por 2 x 1, sendo campeão nos pênaltis por 4 x 2.

Já na Copa do Brasil, foi tudo invertido, em todos os sentidos. Na primeira partida o Santos venceu por 1 x 0 na Vila e o Palmeiras fez 2 x 1 no Allianz. Levou o título nos pênaltis por 4 x 3.