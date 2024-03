Seleção brasileira demonstra ter personalidade e um grande poder de reação

A seleção brasileira saiu ilesa desses dois amistosos que pareciam muito ameaçadores pelo péssimo futebol que o Brasil estava apresentando antes. Vencer a Inglaterra em Wembley e empatar com a Espanha no Santiago Bernabéu eleva a autoestima da seleção e começa a dar confiança para a equipe, e esse é o principal desafio do Dorival Jr: recuperar o emocional dos jogadores quando estão jogando com a camisa amarela ou azul. Nesse empate por 3 x 3 com a Espanha, ficou claro que temos muita estrada pela frente, mas estamos, finalmente, no caminho certo.

A Espanha é uma equipe mais pronta, com um esquema de jogo definido, mais organizada e melhor tecnicamente que a nossa nesse momento. Tomamos um baile no primeiro tempo e sofremos dois gols merecidamente, apesar de que o pênalti no ótimo garoto Lamine Yamal foi marcado erroneamente pelo péssimo árbitro, mas a Espanha estava muito melhor e poderia ter feito outro gol de uma jogada com bola rolando.

O Brasil só marcou porque o goleiro espanhol Unai Simón deu um vacilo, e o Rodrygo foi muito bem em decidir rápido o que iria fazer, marcando um belo gol de cobertura. No primeiro tempo, ficamos na roda e poderia ter sido muito pior do que foi, mas aí entra a mão do treinador que não tem medo de mexer.