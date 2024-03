Palmeiras e Flamengo estão muitos degraus acima de todos os outros

Tiveram times argentinos querendo contratá-lo, mas o Abel Ferreira vetou porque percebe nos treinos uma evolução interessante que nós não sabemos, por não podermos assistir aos treinamentos. O Palmeiras é o grande favorito para vencer o Campeonato Paulista, fazendo história porque o verdão não é tricampeão desde os anos 30.

Enquanto isso, lá no Rio, o Flamengo chega à final do Campeonato Carioca invicto e com o time titular sem tomar gols. Ficou nítido que o Tite colocou o regulamento debaixo dos braços, administrando a vantagem de 2 gols de diferença conquistada na semana passada.

Deixou o Fluminense com a bola, esperando a chance de um contra-ataque e até conseguiu alguns interessantes, mas sem conseguir marcar. Mais uma vez ficou nítida a diferença técnica desse time em relação aos outros. É muito favorito ao título contra qualquer adversário, sendo ele o Vasco ou Nova Iguaçu. Vejo o Flamengo brigando por todos os títulos nesta temporada, porque o Tite organizou bem o seu time taticamente, pacificou o ambiente e aí aparece o alto nível técnico de seus jogadores.

Os times vão mostrando suas caras para esse ano e, além de Flamengo e Palmeiras, que são os grandes times do Brasil já faz alguns anos, teremos também o Grêmio, Inter, Atlético-MG, Athletico, Fortaleza, Fluminense e São Paulo acima dos outros para as melhores colocações no Campeonato Brasileiro.

Será muito interessante ver o duelo entre o Flamengo do Tite e o Palmeiras do Abel em todos os torneios que disputarem, porque na minha visão são favoritos em todos.